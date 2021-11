Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mas dumami na ang vaccination sites para sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata edad 12 hanggang 17 sa lungsod ng Maynila.

Ito ay matapos umpisahan na rin ng Maynila ang pagbabakuna sa mga mall na nasasakupan ng lungsod.

Ayon kay Grace Padilla, director ng Sta. Ana Hospital, 2 linggo nang nagsasagawa ng pagbabakuna ang lungsod una sa mga batang may comorbidity at sinundan ng general pediatrics naman.



“Ang target namin 58,000. As of today, meron na kaming 11,000 so nasa 5 to 10 percent pa lang ang nababakunahan ng Maynila. Tuloy-tuloy 'yan with the 6 local government hospitals plus sa mga malls para mas madami ang coverage namin at mas mabilis,” aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Ikinatutuwa ni Padilla ang resultang natatanggap nila sa patuloy na pagbabakuna sa mga bata.

“Talagang marami ang gustong magpabakuna para sa COVID-19. Wala rin kaming narecord na mga adverse reactions sa kanila. Excited silang magpabakuna,” saad niya.

Paalala niya na dapat ay nakarehistro muna sa www.manilacovid19vaccine.ph ang mga magpapabakunang bata at dalhin sa vaccination site ang mage-generate ditong QR code.

Dapat ay may dala ring birth certificate ng bata ang mga magulang nito. Kung wala naman ang magulang, dala dapat ng guardian ang ID ng magulang at authorization mula dito.

Pagdating sa vaccination site, kukuhanin ang height, weight, temperature at blood pressure ng mga bata gayundin ang mga kinakailangang dokumento.

Samantala, ikinatuwa rin ni Padilla ang gumagandang sitwasyon ng COVID-19 sa Maynila.

“Ang in-patient na sa Manila Infectious Disease Control Center ay nasa 19. Dati umaabot ng 120. Tuwang-tuwa kami at marami nang nakakarekober. Siguro this is because of the vaccination na ginagawa natin. Sa ICU namin more or less non-COVID na ang nandoon, 2 na lang ang COVID,” sabi niya.

- TeleRadyo 5 Nobyembre 2021