2 seaman sugatan nang mahagip ng sasakyan sa Maynila

MAYNILA - Dalawang lalaki ang sugatan matapos mahagip ng isang multi-purpose vehicle bago ito sumalpok sa center island sa Kalaw Street, Ermita, Maynila nitong Miyerkoles.

Sa imbestigasyon, galing ang sasakyan sa driveway ng isang ospital na bigla na lang umatras hanggang mabangga nito ang center island.

Sa lakas ng pagkakasalpok, umabot pa sa kabilang lane ng Kalaw Street ang sasakyan.

Nahagip nito ang mga lalaking naglalakad malapit sa driveway ng ospital. Kinilala silang sina Romel Cayudo at Mark Anthony Caabas na parehong seaman.

Nilapatan sila ng paunang lunas dahil sa mga tinamong sugat at bali sa braso.

Nasa kustodiya naman ng pulisya ang drayber, na sinabing nag-wild ang sasakyan sa hindi malamang dahilan kaya nawalan siya ng kontrol.

Iniimbestigahan din ang nangyari kung mechanical o human error ba ang nangyari.

Maaaring kasuhan ang drayber ng sasakyan ng reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to properties.