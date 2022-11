Maguindanao LGU naghahanap ng paglilipatan ng mga biktima ng Paeng

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Naghahanap pa ang panlalawigang pamahalaan ng Maguindanao ng paglilipatan o relocation site para sa mga kababayan nilang nabiktima ng mga flashflood at landslide dulot ng bagyong Paeng.

Matatandaang 63 na ang patay habang 17 pa ang nawawala dahil sa paghagupit ng bagyo sa nasabing probinsya. Karamihan sa mga namatay ay mga lumikas sa mga mabundok na lugar sa lalawigan mula sa baybaying-dagat dahil sa banta ng pagbaha at storm surge.

“Naghahanap na po tayo ng posibleng magiging relocation site na kailangan, as per assessment, hindi lang namin, kundi ng mga experts patungkol dito ay dapat magiging safe, magiging safe na po, considering na nagbago nga po ang ating panahon at nagbago na po ang takbo ng ating kalikasan ngayon kaya kailangan na rin po nating mag-adjust sa mga pagbabagong ito,” ani provincial administrator Atty. Cyrus Torrena.

“Hindi na po pupuwede na base na lang po sa ating nakikita o sa ating history kundi kailangan natin tingnan kung ano pa ang mga posibilidad o risk regarding this area,” dagdag pa niya.

Hindi na papayagan ang mga apektadong pamilya na bumalik pa sa mga lugar kung saan nagkaroon ng pagguho ng lupa.

“Hindi na po ganoon na pwede na silang bumalik doon sa kani-kanilang mga area, kasi nga nagbago na naman po ang terrain ng ating lugar.”

Dagdag pa ni Torrena, makikipagpulong siya sa susunod na linggo sa National Housing Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan upang humingi ng tulong para sa mga taga-Maguindanao.

“Dumadating po ang mga food packs, medyo madami-dami na rin, pero wala po kaming natatanggap na pangangailangan nila tulad sa mga yero, mga pako, kahoy na pwede po nilang magamit para makapagsimula po, makapagpatayo po ng kanilang mga bahay na nasira ng baha at ng landslide,” aniya.

Kuwento ng opisyal, may mga nanatili pa rin sa mga evacuation sites, pero ang iba ay pansamantala nang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak sa mga ligtas na lugar.

“So duly identified naman yung mga naging biktima natin, kaya ang ginagawa ng municipal government sa ngayon hinahatid na lang po doon sa kanilang mga pamamahay or doon sa area na naidentify natin na doon po sila tumutuloy,” aniya.

4 Nobyembre 2022