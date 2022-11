Watch more on iWantTFC

Ihahain na sa Department of Justice sa Lunes ang mga dagdag na murder complaint laban sa mga nasa likod ng pagpatay kay Percy Lapid at sa umano'y middleman na si Jun Villamor. Ayon sa kapatid ng broadcaster, idinadawit umano sa mga salaysay ng ilang inmate sa Bilibid na itinuturing na persons of interest ang ilang dating opisyal ng BuCor. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Biyernes, 4 Nobyembre 2022.