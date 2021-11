MRT nagsimula nang magtaas ng kapasidad ng pasahero

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -Tiniyak ng pamunuan ng MRT3 ngayong Huwebes na mahigipit pa rin sila sa pagpapatupad ng minimum public health protocols ngayong itinaas na sa 70 porsiyento ang passenger capacity sa mga tren.

“Sa mga nakaraang karanasan, halos estimated na rin namin yung mga pasaherong pumapasok per station. Kaya po ang aming programa noong nagkaroon kami ng simulation magmula nang magbukas tayo sa 30 percent, hanggang ngayon at naka-project din kami pagdating ng panahon na full capacity tayo, estimated namin (ang) bilang ng pasahero,” pahayag ni Transportation Assistant Secretary Eymard Eje, ang OIC general manager ng MRT3.

Ayon kay Eje, mayroong nagmo-monitor na mga marshall sa loob ng mga tren at station personnel na nagbabato ng mga detalye sa susunod na estasyon kung ilan pa ang pwedeng pasakayin sa tren.

“Bukod sa train marshall sa loob ng tren na titingin sa physical distancing ng pasahero, meron din tayong platform marshall na nagbabantay kung ilan ang pwedeng papasukin base doon sa mga bumaba. Nakokontrol natin,” sabi ni Eje sa panayam sa TeleRadyo.

Sa 70 percent, aabot na sa 827 ang passenger capacity sa MRT3.

Para naman sa LRT1, ang first generation na train ay pwede nang magsakay ng 785 na pasahero, 951 para sa second generation, at 972 naman sa third generation.

Ang LRT2 naman ay magkakaroon ng passenger capacity na 1,140.

“Usually, karamihan ng volume yung mga dulong estasyon. Pero sa atin pong bilang, hindi po ito napupuno,” ani Eje.

Sabi niya, 93 porsiyento ng kanilang mga empleyado, lalo na ang mga humaharap sa mga pasahero, ang bakunado na kontra COVID-19.

- TeleRadyo 4 Nobyembre 2021