Mga kaso ng COVID-19 sa San Juan, 97 na lang

MANILA – Bumaba na sa 97 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng San Juan, ayon sa mayor nitong si Francis Zamora.

“Here in San Juan, we are down to just 97 active cases. So anlaki na rin ho talaga ng binaba ng bilang ng mga kaso po natin,” ani Zamora sa TeleRadyo.

“’Yan po ay galing sa 1,123 last September 16 so, yan po ay 91 percent na ang ibinaba sa loob lamang ng halos 50 araw,” dagdag pa niya.

Ayon kay Zamora, dahil ito sa malawakang pagbabakuna sa lungsod at pagsunod ng kanilang mga residente sa minimum health protocols.

“Dalawa po ang factors na kaya nating maituro na naging dahilan sa pagbaba. Unang-una ang napakataas na vaccination rate po ng San Juan…we have vaccinated 230 percent of our target population since March this year.”

“At pangalawa, yung patuloy na pagsunod na ho natin sa ating minimum public health standards,” aniya.

Dagdag pa ni Zamora, 800 batang nasa edad 12-17 ang nabakunahan sa San Juan kahapon.

“Kahapon po, we had 800 minors na nabakaunahan, at alam niyo nakakatuwa, sapagkat yung mga magulang, at mismong yung mga kabataan, ang kaibahan ‘no, from the time we were vaccinating adults, mas iba yung excitement nung kabataan at mga magulang.”

“Siguro dahil naiintindihan na nila na kahit naman po sila ay medyo limitado ang paggalaw, and in fact most of them have been just at home for almost one and a half, kailangan din talaga nilang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga magulang o maaaring yung mga nakatatanda sa kanila lumalabas ng tahanan pag-uwi sa bahay, posibleng may dala ng virus.”

Ani Zamora, may sapat silang silang supply ng bakuna mula sa Moderna at Pfizer, na siyang mga brand na pinpayagang iturok sa mga bata.

Layon nilang matapos sa susunod na linggo ang pagbabakuna sa 6,000 batang taga-San Juan, ayon kay Zamora.

Isusunod naman nila dito ang nasa 2,000 menor de edad na hindi taga-San Juan pero nag-aaaral sa mga eskuwelahan dito.

--TeleRadyo, 4 November 2021