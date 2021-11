Watch more on iWantTFC

MANILA -- Simula ngayong araw ay tinaas sa 70 percent capacity ang mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila at karatig- probinsya.

Sa ilalim ng bagong panuntunan na inilabas ng Inter-Agency Task Force Against COVID-19 (IATF), ang dating mahahabang mga jeep na puwedeng magsakay ng 15 na pasahero ay puwede nang magsakay ngayon ng hanggang 20 pasahero.

Itinaas naman sa 14 na indibidwal ang pupuwede nang isakay sa mga maliliit na mga jeep, mula sa dating 11.

Hindi na rin kailangan ang mga plastik barriers sa loob ng mga jeep, basta't may tamang distansya ang mga pasahero sa isa't isa.

Ikinatuwa ito ng ilang mga jeepney drivers na ilang buwan nang umaaray dahil bukod pa sa limitado lang ang puwede nilang isakay kada biyahe, nakaapekto rin sa kanilang hanapbuhay ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo.

Ayon sa ilang mga tsuper sa terminal sa Litex, Quezon City,

umaasa sila na sana makatulong ang bagong patakaran na ito para hindi na nila kailanganing mamasada ng halos 20 oras kada araw para lang may dagdag kita.

Hati naman ang naging reaksyon ng ilang mga pasahero. May iba na ikinatuwa ang dagdag sa kapasidad ng mga jeep para hindi na sila tumengga nang matagal sa pila para makasakay.

Ang iba naman, tulad ni Joel Demonteverde, ang nangangamba pa rin dahil marami pa aniya ang hindi fully vaccinated.

Paalala ng IATF, dapat rin sundin ang iba pang mga safety protocols tulad na lang ng pagsusuot ng face mask at face shield sa mga sasakyan.

Bawal rin ang pagsasalita at pagkain sa loob ng sasakyan, at dapat rin ay nadi-disinfect at well-ventilated ang mga ito.

--TeleRadyo, 4 November 2021