MAYNILA - Maraming mga bus at jeep na bumibiyahe sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang sinita ngayong Huwebes dahil sa paglabag sa 70 percent seating capacity rule.

Ang mga bus at jeep na sobra sa pasahero ay binigyan muna ng babala ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) imbes na tiketan sa unang araw ng pagpapatupad ng pagluwag sa patakaran hinggil sa public transport capacity.

Naabutan ng i-ACT ang isang jeep na may nakaupo pang pasahero sa gitna, indikasyon na puno ito. Napababa agad ang pasahero nang masita ang jeep.

Ayon sa i-ACT, sa 70% capacity sa mga jeep, hindi dapat magkakadikit ang balikat ng mga pasahero.

Hiningi ang lisensya at papeles ng driver, pero hindi na inisyuhan ng tiket.

Ang isang aircon bus naman, bagaman hindi nakitang puno, sinita ito dahil may isinakay na batang babae.

Pinababa ang mga kasama ng bata at ipinasakay sa taxi.

Bagama’t pinapayagan nang ilabas ang mga bata para sa essential na gawain sa ilalim ng Alert Level 3, wala pang inilalabas na partikular na panuntunan sa pagsakay nila sa mga PUV.

Ayon kay i-ACT Special Ops Team leader Jose Manuel Bonnevie, pinakamadalas nilang mapansin na lumalabag sa overloading ang mga bus, pero may mga nasita rin silang UV express at jeep.

Katwiran umano ng ilang konduktor ay hindi na nila nababantayan ang pagpasok ng mga pasahero.

"Yung ibang drivers natin at konduktor, na-overwhelm ata. So ‘yong iba, medyo sobra-sobra. So ang ginagawa namin ngayon, for this day, we are just reminding them na hanggang 70 percent, ‘wag po masyadong sosobrahan dahil sa susunod, titiketan sila," sabi ni Bonnevie.

Pero sa kasabay na operasyon ng NCR Field Unit ng PNP Highway Patrol Group sa Commonwealth, inisyuhan na rin ng tiket ang ilang mga nasitang bus.

Pinagbabatayan ng mga pulis ang nakasulat na maximum capacity sa gilid ng bus at binibilang kung pasok sa 70 porsyento ang kanilang mga pasahero.

Nagdulot ito ng pagkairita sa ilang mga naperwisyong pasahero dahil sa pagkaantala ng kanilang biyahe.

Pero sabi ni NCR Field Unit head Police Col. Alan Ladra, nabigyan na ng sapat na paalala ang mga nagmamaneho noong mga nakaraang araw na ipatutupad na simula ngayon ang bagong panuntunan.

- Teleradyo 4 Nobyembre 2021