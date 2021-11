Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tiniyak ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na patuloy pa rin ang operasyon ng pulisya sa kabila ng pag-alis ng curfew hours sa Metro Manila simula ngayong Huwebes.

“Ang ating mga kababayan ay makakaasang patuloy pa rin ang operasyon ng ating kapulisan laban po sa anumang uri ng kriminalidad, ilegal na droga, at terorismo,” pahayag ni Lt. Jenny Tecson ng NCRPO Public Information Office.

Ayon kay Tecson, magpapatupad pa rin ang mga pulis ng pagsunod sa minimum public health standards para hindi na kumalat pa ang COVID-19.



“Kasama na rin d'yan ang mahigpit na maipatutupad 'yung ating public health standard upang mapagtagumpayan natin ang kasalukuyang umiiral na krisis pangkalusugan. Although nakita natin base sa mga datos na patuloy na bumababa ang ating infection sa COIVD-19, pero hindi po tayo dapat maging kampante na ang COVID is wala na,” sabi ni Tecson.

Huwebes nang simulang tanggalin ang curfew sa Metro Manila matapos ang pagpupulong ng Metropolitan Manila Development Authority, mga mayors at mall owners hinggil sa pagpayag sa Christmas sales.

“Sa part ng ating kapulisan, nand'yan po tayo para ito ay ating maimplementa nang maayos 'yung public health standard, 'yung social distancing, wearing of face mask,” sabi ni Tecson.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Tecson na malaki ang itinulong ng curfew para sa pagbaba ng insidente ng kriminalidad sa capital region.

“May pagbaba ang ating krimen na nangyayari sa Metro Manila at malaking tulong ang curfew. Pag walang taong nakikita sa kalsada tendency po ang ating would be criminals wala po silang mabibiktima. Dagdag na rin po yung ating mga nagbabantay na mga pulis na katuwang ang ating force multipliers. Sa Metro Manila, meron tayong pagbaba ng 14 percent,” saad niya.

Sa pag-alis sa curfew, hahabaan pa ang operation hours ng mga malls. Pero tiniyak ni Tecson na magdadagdag sila ng mga pulis na magbabantay sa establisyimentong tulad nito lalo na ngayong papalapit ang holiday season.

“Naglalagay tayo ng kapulisan sa mga lugar na matatao, maliban sa malls, sa mga markets, sa mga kainan, sa mga parke at mga simbahan. Kung ganitong holiday season, mas nagdagdag pa tayo ng ating pwersa katuwang natin ang ating volunteer group at force multipliers,” sabi niya.

Ngayong may ganitong pagluluwag na, payo ni Tecson sa publiko na manatili sa bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas para makaiwas sa anumang uri ng pananamantala.

“Alam po natin na pag ganitong paparating na Disyembre o okasyon talagang naglipana na po ang iba’t ibang uri ng masasamang loob,” sabi niya.

Kung kailangan talagang lumabas, payo niya na huwag nang magdalaw ng anumang bagay na pwedeng maging takaw-tingin ng mga kawatan, maglakad kasama ang grupo at sa maliwanag na lugar.

- TeleRadyo 4 Nobyembre 2021