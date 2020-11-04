Home  >  News

TV Patrol

Ilang senador nais tapyasan ang P19-B budget ng anti-communist task force

ABS-CBN News

Posted at Nov 04 2020 10:02 PM | Updated as of Nov 05 2020 10:23 AM

Watch also in iWantTFC

Kasabay ng pag-init ng isyu sa red-tagging ay ang debate kung dapat nga bang bigyan ng napakalaking pondo ang kontrobersiyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Ayon sa ilang mambabatas, ilaan na lang sa pagtugon sa pandemya at kalamidad ang budget para dito. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 04 Nobyembre 2020 

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPh   Tagalog news   balita   TV Patrol   Red tagging   insurgency   aktibista   budget hearing   Makabayan bloc   komunista   communist   National Task Force to End Local Communist Armed Conflict   NTF-ELCAC  