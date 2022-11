Watch more on iWantTFC

Nangangamba umano ang mga inmate na persons of interest sa pagpatay kay Percy Lapid dahil sa mga naibunyag nila sa National Bureau of Investigation tungkol sa pagpaslang sa brodkaster at umano'y middleman sa krimen. Bukod sa mga posibleng sangkot sa pagpaslang, sinabi rin ng isa sa mga inmate na pinangakuan umano siyang tutulungang makalaya kapag natuloy ang pagpatay. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Huwebes, 3 Nobyembre 2022