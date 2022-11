Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Posibleng dumalas ang pagkakaroon ng matitinding baha sa Pilipinas dahil sa climate change, babala ng environmental group na World Wide Fund for Nature (WWF) Philippines ngayong Miyerkoles.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni WWF climate change and energy program head Atty. Angela Consuelo Ibay na ang mga extreme weather event gaya ng bagyo at pagbaha ay dulot ng pagbabago ng klima.

“Pinag-aaralan nga ng mga siyentista at base sa mga latest po na mga reports nila, eh talagang yung dahilan ng pagbabago ng klima ay hindi lang dahil sa natural na pagbago ng mundo ‘no…pero ngayon ang nangyayari kaya siya nababago eh dahil nga umiinit na ang ating planeta,” aniya.

“Ang karagatan natin umiinit na rin. So yung pag-init ng ating mga karagatan, 'pag dumadaan po diyan yung bagyo, nagiging kumbaga pagkain siya para lalong lumakas yung bagyo.”

Dagdag pa ni Ibay, “New normal na ‘to, itong pagbabago ng klima at unfortunately, it might get even worse kung hindi natin mababawasan po yung pag-init ng mundo natin."

Ani Ibay, kailangang maipatupad nang maayos ng pamahalaan ang mga batas na naglalayong proteksyunan ang kalikasan.

Makakatulong naman ang publiko sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente at wastong pagtatapon ng basura, aniya.

“Yung pagtitipid ng kuryente, nakakatulong yan kasi ang ating kuryente ngayon e kadalasan nanggagaling yan sa pagbu-burn po ng fossil fuel tulad ng oil, coal and gas. Ang pag-burn niyan o pagsunog po ng fossil fuel nakakadulot po yan ng pag-init, dagdag na init sa ating kalikasan,” paliwanag niya.

“Tapos ang second eh yung usual natin na solid waste, wag tayong magtapon kung saan-saan , mag-segregate po tayo,” dagdag ni Ibay. “In fact nga yung plastic pollution eh malaki po yan na problem ana hinaharap ng ating bansa, na kayang-kaya naman sana ng ating mga ibang bahay na i-segregate nang maayos o kaya magbawas po tayo ng ating mga basura.”

Nitong nakaraang weekend, nakaranas ng pagbaha ang maraming bahagi ng bansa dahil sa bagyong Paeng. Hindi bababa sa 121 ang namatay dahil sa naturang kalamidad, ayon sa opisyal na tala.

— TeleRadyo, 2 Nobyembre 2022