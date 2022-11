'Mastermind' sa pagpatay kay Percy Lapid, tukoy na, ayon sa kapatid

Watch more on iWantTFC

May mga pangalan nang hawak ang mga awtoridad ng mga umano'y mastermind sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid. Ito'y ayon sa kapatid niyang si Roy Mabasa na nakipagpulong sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Ang pangako kay Mabasa ay masasampahan ng kasong murder ang mga sangkot sa krimen. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 2 Nobyembre 2022