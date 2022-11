Watch more on iWantTFC

Libo-libong kontrabando ang nakuha ng Bureau of Corrections (BuCor) sa isinagawang "Oplan Paglilinis" sa New Bilibid Prison. Kabilang na rito ang mga lata ng beer at iba-ibang gadgets. Aalamin naman ng BuCor kung kasama sa mga nakumpiskang gamit ang cellphone ni Jun Villamor, na umano'y middleman sa Percy Lapid killing. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Miyerkoles, 2 Nobyembre 2022