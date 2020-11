Baha sa Sta. Cruz, Marinduque dulot ng bagyong Rolly humupa na

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Humupa na ang baha sa bayan ng Sta. Cruz, Marinduque nitong Lunes matapos ang pananalasa ng bagyong Rolly.

Ayon kay Mayor Antonio Uy, unti-unting humupa ang baha 3 hanggang 4 na oras matapos tumama ang bagyo nitong Linggo.

"Wala po tayong reported na nasaktan, nawala o naanod ng flashflood kahapon," aniya.

"Two to three hours lang po siya nanalasa dito ng malakas na hangin at ulan."