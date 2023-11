Watch more on iWantTFC

Binalot ng lagim ang lungsod ng Laoag sa Ilocos Norte nitong Martes sa pagparada ng mga kakaibang nilalang ng dagat, muling pagkabuhay ng mga patay na pirata, at iba't iba pang Halloween characters.

May mga pugita, makukulay at naglalakihang jelly fish, manananggal, at mga pirata tulad ni Jack Sparrow.

May mga multong sumayaw. Agaw atensyon rin ang mga nagkalalakihang pirate ship.

Ang Parada Iloca-Ilocana ay bahagi ng taunang Semana ti Ar-aria Festival ng Ilocos Norte.

—Ulat ni Dianne Dy