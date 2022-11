Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Bumisita na ang libo-libo sa Pasig Catholic Cemetery nitong Lunes, bisperas ng Undas, para maiwasan ang inaasahang dagsa ng mga tao ngayong Martes.

Sa naturang sementeryo, humabol si Joan Damian bago ang pagsasara ng dakong 11 p.m. Bitbit niya ang biniling set ng bulaklak at mga kandila para sa puntod ng kaniyang yumaong ina.

Aniya, pinili na nilang ilagay na ang mga kandila at bulaklak sa musuleo para paghandaang ang pagbisita ng kanilang mga kaanak ngayong Martes.

Sabi naman ni Levi Sumulong, secretariat ng Pasig Catholic Cemetery, mapayapa ang bisperas ng Undas.

Nasa halos 11,000 ang bumisita nitong Lunes, pero inaaasahang lolobo pa ito sa 20,000 to 30,000 Martes.

Bagama't pinapayagang makapasok kahit unvaccinated ang mga indibidwal sa naturang sementeryo, mahigpit ang pamuntunan nila sa pagsusuot ng face mask habang nasa loob.

Paalala naman ng pamunuan ng Pasig Catholic Cemetery, bawal na ang pagdadala ng mga panglinis para sa mga puntod tulad na lamang ng spatula at iba pang matutulis na bagay at alak. Hindi rin puwede magtinda at mag-iwan ng mga basura sa loob ng sementeryo.

Bukas naman ito mula 6 a.m hanggang 11 p.m. ng November 2. – Ulat nina Job Manahan at Jose Carretero, ABS-CBN News