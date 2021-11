Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sarado ang mga sementeryo kaya marami ang nagpupunta sa simbahan para ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namayapa nilang kamag-anak.

Sa Santo Domingo Church sa Quezon City, puwedeng ipagtulos ng kandila ang mga kamag-anak sa harap ng simbahan. Nakapaskil din ang prayer for the dead.

May misa sa simbahan nitong 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12:15 p.m., 4 p.m., at 6 p.m.

May columbarium sa loob, ang Santuario de Santo Domingo, pero bilang pagsunod sa guidelines ng Inter-Agency Task Force ay sarado rin ito hanggang bukas, Nobyembre 2.

Naka-live stream naman sa Facebook at YouTube page ng La Naval de Manila ang una at huling misa.—Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News