Nilagdaan na ng Commission on Elections at F2 Logistics ang kontrata para sa paghahatid ng mga vote-counting machines, balota, at iba pang suplay sa iba ibang bahagi ng bansa sa darating na Halalan 2022. Ito’y sa kabila ng mariing mga batikos at panawagan laban dito dahil sa umano'y ugnayan ng kompanya sa isa sa mga donor sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Lunes, 01 Nobyembre 2021