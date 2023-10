Motorcycle riders nagbabala laban sa gasolinang mataas ang ethanol

Watch more on iWantTFC

Nagbabala ang grupo ng motorcycle riders sa lahat ng may lumang motorsiklo na puwedeng makasama sa makina ang pagkarga ng gasolinang may mataas na ethanol blend. Umapela ang grupo na gabayan ng tamang impormasyon ang mga may-ari ng motorsiklo sa paglulunsad ng gasolinang may mataas na ethanol content o E-20. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 31 Oktubre 2023.