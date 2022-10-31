Marcos 'di magdedeklara ng isang taong state of 'national calamity'
ABS-CBN News
Posted at Oct 31 2022 08:07 PM
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