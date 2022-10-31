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Marcos 'di magdedeklara ng isang taong state of 'national calamity'

ABS-CBN News

Posted at Oct 31 2022 08:07 PM

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Hindi magdedeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang taong state of national calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng. Iyan ang sinabi ni Marcos sa kaniyang pagbisita sa Cavite, na isa sa mga lubhang naapektuhan ng ulan at baha. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 31 Oktubre 2022

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