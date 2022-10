Laguna nangangailangan ng pagkain, hygiene kits para sa mga nasalanta ng Paeng

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nangangailangan ang Laguna ng pagkain at hygiene kits para sa mga residente nitong nasa mga evacuation center pa, ayon sa isang opisyal.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Aldwin Cejo ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na nasa 8,430 pamilya o nasa 30,000 katao pa ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa kanilang lugar.

“Una ho dyan, ang kailangan ho talaga ay pagkain. At yan naman ho ay pinasimulan ho talaga ng provincial government of Laguna, nung isang araw pa lamang ho nasimulan na ang relief operations,” aniya.

“At isa ho yung mga hygiene kits kailangan ho ‘yaan ng mga kababayan natin para ho patuloy maprevent or mabawasan ho yung transfer of infection at pagkakasakit po sa mga evacuation centers,” dagdag pa niya.

Nagpasalamat si Cejo sa Department of Social Welfare and Development na una nang nagbigay ng 5,000 food packs sa kanilang lalawigan.

Ayon kay Cejo, hindi pa makauwi ang kanilang mga kababayan dahil baha pa rin sa ibang bahagi ng probinsya.

“Karamihan po ng aming bayan ay nasa tabing-lawa kaya po hindi pa po ina-advise na umuwi ang lahat, tinitingnan pa rin po yung sitwasyon.”

Nasiraan din ng tirahan ang ilan sa kanila, kuwento pa ng opisyal.

Dagdag naman ni Cejo, patuloy na nakikipag-usap ang kanilang lokal na pamahalaan sa ilang organisasyon para sa pagdidisenyo ng mga flood control project sa lugar.

“Bukod po sa pag-e-enhance ng plano pagdating sa (disaster risk reduction and management) at climate change adaptation ay binubuo rin ho itong mga flood control projects, at nakikipag-ugnayan rin ho kami sa Laguna Lake Development Authority.”

“At ang provincial engineer’s office po namin ay nakikipa-usap na rin sa Japan International Cooperation Agency para po mabuo yung masterplan pagdating po sa drainage an dito po sa flood control project,” aniya.

--TeleRadyo, 31 Oktubre 2022