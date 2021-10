Watch more on iWantTFC

Tinatapos na ng Commission on Elections ang mga bagong guideline sa pangangampanya sa ilalim ng new normal sa susunod na taon. Isinusulong naman ng ilang grupo na nakatutok sa halalan ang pagsusuri sa mga plataporma ng mga kandidato, at labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at fake news. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Linggo, 31 Oktubre 2021