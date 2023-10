Watch more on iWantTFC

Nagambala ang botohan sa Puerto Princesa Elementary School, Palawan matapos pagpupunitin ng ilang lalaki ang mga balota para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong Lunes.

Pumasok ang mga lalaki sa 2 voting precinct sa naturang paaralan at pinunit ang mga hindi pa gamit na balota. Naaresto ang isa sa kanila, ayon kay Commission on Elections (Comelec) chairman George Erwin Garcia.

“Lahat po ng darating para bumoto ay ililista at after ng 3 p.m. na voting, yung mga hindi nagamit ng mga neighboring na precincts ang gagamitin,” ani Garcia.

Nanindigan si Garcia na intact ang ballot boxes at magpapatuloy ang botohan sa polling precincts.

“Kahit nawala ‘yung mismong mga balota, intact ang ballot boxes at intact din ang mga balotang naihulog na sa ballot box, bago nangyari ang pangyayaring iyon," aniya.

"More or less mga 200 voters pa ang hindi pa nakakaboto. Hopefully naman po, sana andyan pa sila, nagpalista naman sila kanina, and therefore, papayagan nating makaboto sila kahit lampas ng alas-3 ng hapon,” dagdag ng opisyal.

FLYING VOTERS?

Ayon naman sa Puerto Princesa Police Office, higit 300 unused ballots ang nasira dahil sa insidente. Pinaghahanap pa rin anila ang posibleng kasamahan ng naturang suspek.

Hindi naniniwala si PCapt. Victoria Iquin sa alegasyon na dahil sa mga umano'y naglipanang flying voters ang rason sa krimen.

"Hindi naman makakaboto kung hindi sila registered voters. Before makaboto hinihingan yan ng identification cards. Bina-validate 'yan ng ating guro na nakatalaga doon sa presinto," ani Iquin sa Teleradyo Serbisyo.

Botante sa lugar ang isa sa mga suspek. Nasa 35-anyos siya at may asawa.

Maaaring "concerned" lang ang suspek sa alegasyon ng flying voters kaya niya sinira ang mga balota, sabi ng opisyal.

"Botante talaga siya sa Barangay Princesa... Sa kanyang argumento... may mga flying voters, hindi pa po naka-post sa akin ang report kung siya ay affiliated sa isang kandidato," aniya.

— May ulat nina Vivienne Gulla at Victoria Tulad, ABS-CBN News