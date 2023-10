BSKE 2023: Ilang senior citizens nahirapang bumoto

Watch more on iWantTFC

Ilang matatandang botante ang nahirapang bumoto dahil sa haba ng pila at prosesong kailangang pagdaanan. Ito'y kahit pa may itinakda nang lugar sa bawat paaralan para sa mga senior citizen at may kapansanan. Ilan sa kanila'y hinimatay pa at umuwi na lang dahil hindi nakita ang kanilang pangalan sa listahan ng mga botante. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 30 Oktubre 2023