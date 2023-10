Watch more on iWantTFC

(UPDATED) Viral ngayon ang isang kaso sa Las Piñas police kung saan nautakan ng biktima ang snatcher.

Matapos kasing tangayin ang kaniyang cellphone ay kinuha naman niya ang susi ng motorsiklo ng mga kawatan.

Ayon sa pulisya, napag-alaman na ang ginawa sa biktima ay modus operandi na kung tawagin ay "alok aliw-holdap."

Dagdag pa ng Las Piñas police, karaniwan umanong ginagamit ang nasabing modus sa Las Piñas-Cavite area.

“Pag inalok ka ng babae diyan sa area na yan at kahit saan pang area, wag kang pumayag, umalis ka kaagad sa area dahil ang modus operandi is holdap ang kasunod. Wag kang mag-display o gumamit ng cellphone mo habang nasa kalsada kasi yan ang nagiging mitsa kung bakit naagaw at nahoholdap ang tao," ani Las Piñas Chief of Police Colonel Jaime Santos.

Nagbabala naman si Santos sa publiko na huwag gagayahin ang ginawa ng 22 anyos na biktima, lalo na't mapanganib ito.

"100% no-no kasi nilalagay mo na ang buhay mo sa kapamahakan. Hindi naman nanghoholdap ang tao ng walang armas. The least is meron yang patalim," aniya.

"Ang Tiktok ay parang myth, kwento lang yan para kumuha ng likers pero hindi yan applicable talaga sa totoong buhay dahil yan ay walang matibay na basehan. For entertainment purposes," dagdag niya.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang motorsiklong ginamit ng mga suspek. Nakilala na rin umano ng pulisya ang mga ito at kasalukuyan nang pinaghahanap ng pulisya.

- ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News