2023 barangay, SK elections 'generally peaceful': watchdogs

Naging matiwasay ang pagdaraos ng halalan sa barangay at Sangguniang Kabataan, ayon sa Commission on Elections (Comelec) at election watchdogs. Iniimbestigahan naman ng pulisya ang na-monitor nitong nasa 19 na insidente ng vote buying. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Lunes, 30 Oktubre 2023