Huling araw ng voter registration dinagsa

MAYNILA - Inaasahan ng Commission on Elections (Comelec) na mas marami pang hahabol sa huling araw ng voter registration ngayong Sabado para makaboto sa national elections sa 2022.

“Ngayon pong last day, asahan po talagang marami ang nais pang magparegister, dagsa ang tao ngayon,” pahayag ni Director Elaiza Sabile-David ng Comelec Education and Information Department.

Ayon kay Sabile-David, naabot na ng Comelec ang target nilang bilang ng registrants.



“Ang target natin nasa 63M lang as of Oct. 18 at hindi pa tapos ang registration at hindi pa namin nakuha ang ibang data from the field offices, nasa 63,600,000 na po tayo,” sabi niya.

Sa mga new registrants, mas marami nang kaunti ang mga lalaki kaysa sa babae.

“As of Oct. 18, makikitang mas marami nang kaunti lang ang mga lalaki sa babae, nasa 3,102,854 at ang sa babae naman nasa 3,059,268. Historical data, kadalasan mas marami ang babae pagdating sa registration. Hindi pa naman tapos at wala pang kumpletong datos,” sabi niya.

Mahaba ang pila sa voter registration sa isang mall sa Maynila kaninang umaga. Ayon sa isang nakapila, kagabi pa lang may mga pumila na sa huling araw ng pagpaparehistro. #Halalan2022 pic.twitter.com/IftPxt1Rcp — Jekki Pascual (@jekkipascual) October 30, 2021

Base sa datos nila nitong Set. 30, nasa 374,000 ang nagparehistro na mula sa vulnerable sectors, 557,000 naman ang mga indigenous peoples, 10 milyon ang mga senior citizen at 23 milyon naman ang kabataan.

“Hiindi pa po tapos ang registration niyan,” sabi niya.

Ang ibang bulto aniya ng bilang ay ang mga nasa 31 anyos hanggang 59 anyos.

Naniniwala si Sabile-David na mahihigitan nila ang naging turnout ng mga nakaraang eleksiyon.

“Nung 2019, national ang local elections din po 'yun pero hindi siya presidential, nasa 76 percent tayo. Nung 2016, dahil presidential elections po 'yun, umabot tayo nang 82 percent. We will expect po sana na for this 2022, baka it’s more than our turnout in 2019 dahil presidential elections din po siya,” sabi niya.

Tanging hamon lang aniya dito ay ang umiiral na pandemyang dulot ng COVID-19.

“Ang challenge lang dito is the pandemic na sana hindi rin maging hadlang po talaga para makakuha ng malaking turnout,” sabi niya.

Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi na muli palalawigin pa ang voter registration matapos and extension na hanggang Oct. 30.

“Maagang nagsimula ang registration. Hindi na po sana nangyayari 'yung hindi nasasama sa cutoff kung nakapagparehistro lang sana nang mas maaga. Pero kami ay natutuwa kasi ito ay isang mensahe rin na marami pa talaga sa ating mga kababayan ang nais makilahok sa ating eleksiyon.

- TeleRadyo 30 Oktubre 2021