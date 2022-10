Watch more on iWantTFC



Umakyat sa mahigit 40 ang patay sa landslide at pagbaha sa tatlong bayan ng Maguindanao Del Norte at Maguindanao Del Sur. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at maging ang Zamboanga City. Nagpa-Patrol, Hernel Tocmo. TV Patrol, Sabado, 29 Oktubre 2022.