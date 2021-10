Phase 3 ng pediatric vaccination umarangkada na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umarangkada na ang pagbabakuna sa mga batang 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidities sa labas ng Metro Manila.

Nasa higit 70 menor de edad na ang tumanggap ng unang dose ng Pfizer COVID vaccine sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga.

Binuksan Biyernes ng umaga ang COVID vaccination sa mga batang 12 hanggang 17 years old na may comorbidities at prayoridad ang mga pasyente ng ospital.

Sa ngayon ay wala pang naitatalang adverse event tulad ng allergies, pamamantal, at altapresyon matapos mabakunahan. Wala pa rin nagpaliban ng pagpapabakuna.

Bahagi ito ng pag-arangkada ng phase 3 ng pediatric COVID vaccination o ang pagpapalawak pa sa pagbabakuna ng mga batang may sakit sa labas naman ng Metro Manila.

Higit 100 vaccination sites sa iba’t ibang rehiyon sa bansa maliban sa BARMM ang pinayagan na ng National Vaccination Operations Center na magpatupad nito.

Karamihan ay sa mga ospital pa rin para agad na makaresponde sakaling may makaranas ng adverse events o side effects matapos mabakunahan.

Sa mahigit 23,700 na mga batang binakunahan kontra COVID sa bansa hanggang noong Miyerkoles, 25 o 0.1 percent ang nakaranas ng adverse event matapos maturukan ng unang dose, ayon sa Department of Health.

Tatlo rito ay serious tulad ng severe allergy, pero ayon sa DOH agad na namanage ito at mas malaki pa rin ang benepisyo nakukuha mula sa mga bakuna laban sa COVID.

Para naman sa mga batang nakatakdang magpabakuna ngayong Biyernes, mahalagang may bitbit na ID at medical certificate na patunay ng comorbidity. Dapat din magdala ng ID ang kasamang magulang o guardian bilang patunay ng relasyon sa bata.

Sa Miyerkoles naman sisimulan na ang pagpapabakuna ng general pediatric population o yung may edad na 12 hanggang 17 na walang comorbidities sa Metro Manila at iba pang lugar na handa nang magpatupad nito.

Ayon sa DOH hindi bababa sa 80 percent ng kabuuang 12.7 million bata na 12 to 17 years old sa bansa ang target na makumpleto ang bakuna sa katapusan ng taon.

- TeleRadyo 29 Oktubre 2021