Watch more on iWantTFC

Dalawang warehouse sa Binondo, at bayan ng Tanza sa Cavite ang sinalakay ng Bureau of Customs, NBI at Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng impormasyon na may mga itinatago umano roong mga ibibebentang pekeng produkto.

Sa bisa ng letter of authority, ininspeksyon ang mga bodega at tumambad ang mga imported at counterfeit branded products tulad ng face mask, sombrero, damit, at ilang electronic products.

Paglabag ito sa Intellectual Property Code, dahil sa panggagaya sa mga produkto ng mga kilalang brand.

Tinatayang nasa P500 milyon hanggang P600 milyon umano ang halaga ng mga nasamsam na gamit.

Kabilang pa sa mga nadiskubre sa bodega sa Cavite ay mga Chinese food at mga inumin, ganoon din ang ilang medical protective mask.

Babala ng BOC, maaaring mabili sa mas murang halaga ang mga pekeng produkto pero posibleng hindi dumaan sa tamang proseso ang mga ginamit na materyales na pwedeng makasama sa kalusugan.

Tukoy na rin ang may-ari ng mga warehouse na maaaring kasuhan ng paglabag sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act.