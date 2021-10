89 percent ng mga pulis, fully-vaccinated na: Eleazar

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Malapit nang maabot ng Philippine National Police ang 100 percent na target nito sa pagbabakuna sa lahat ng mga kawani, ayon kay PNP Chief Guillermo Eleazar.

“Sa atin sa PNP, with our more than 223,000, pati na rin ang non uniformed personnel, 89 percent na are fully vaccinated that is around 199,362,” ayon kay Eleazar.

Sa panayam sa programang Sakto sa TeleRadyo, sinabi ni Eleazar na 10 percent naman dito or higit 21,000 ay naghihintay na lamang na mabakunahan ng kanilang second dose.

“That is 99 percent na na lahat ay at least may isang vaccine,” sabi niya.

Sa Metro Manila, sa 23,000 na bilang ng mga kawani ng National Capital Region Police Office, 98 percent dito ay fully vaccinated na at isang porsiyento na lamang ang naghihintay pa ng kanilang second dose.

“Napakarami na ang nababakunahan sa atin at ito ang nagresulta sa pagbaba ng aming infection rate,” sabi niya.

Sa ngayon aniya ay nasa 538 na lamang ang active cases sa hanay ng PNP.

“Nag peak ito nung Sept. 17 ng 3,200 at since then ito ay patuloy na bumababa. Ito ay napakaganda na indication at resulta ng ating vaccination even though alam natin na lumuluwag na travel restrictions sa ating kapaligaran,” sabi niya.

- TeleRadyo 29 Oktubre 2021