Ilang lugar sa Metro Manila, makakaranas ng water interruption

MAYNILA - Magkakaroon ng water interruption sa ilang lugar sa Pasig, Taguig at Makati nitong Huwebes upang magbigay daan sa maintenance activities na gagawin ng Manila Water.

SERVICE ADVISORY: Updated schedule of pipe maintenance activities this week, October 28-31, in parts of Taguig, Pasig, Makati and Cainta, Rizal. For details, visit https://t.co/7ybX1KRN3D pic.twitter.com/GbtlHGs1xb