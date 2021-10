Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng turismo sa bansa na matinding naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

“Simula nang nagluwag na ang (patakaran sa pag)labas ng mga taga-NCR sa iba-ibang rehiyon, talagang bumibiyahe na. Nararamdaman na natin ngayon na ang tao ay talagang sabik nang magbiyahe at nagbabiyahe na,” ayon kay Jojo Clemente, pangulo ng Tourism Congress of the Philippines, ngayong Huwebes.

Ayon sa TCP, marami na ang mga taong bumibiyahe na muli para magbakasyon, lalo pa’t nasa mababang alert level na ang maraming lugar sa bansa.

“Nararamdaman na ngayon ng mga lugar tulad ng Boracay, Bohol, Palawan, El Nido, tumataas na rin ang occupancies nila. Unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ng tao na bumiyahe,” sabi ni Clemente.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Clemente na mas dadami pa ang mga turista sakaling alisin na ang requirement na RT-PCR test.

“Mas makakatulong 'yan talaga 'pag natanggal na rin yung requirement ng RT-PCR doon sa ibang bahagi ng bansa na required pa 'yun,” sabi niya.

Dapat aniyang maging mas handa pa ang mga tour operators sa inaasahang pagdagsa ng mga turista.

“Ang isa naming pwedeng gawin, mag-update kami kung ano yung panibagong guidelines, ano na yung panibagong requirements,” sabi ni Clemente.

Isang halimbawa aniya rito ay ang pag-anunsiyo ng Bohol na tatanggalin na nito ang RT-PCR test requirement para sa bakunadong turista.

“As tour operators, kailangang up-to-date din kami doon sa mga ganung klaseng mga requirements,” sabi ni Clemente.

Sinabi niyang hindi naman sila nagkulang sa kanilang mga kliyente sa pagpapaalala na kailangan pa rin ang vaccine card kahit na alisin pa ang RT-PCR test requirement.

“Kailangan lang nating ipaalala sa kanila na kahit medyo nakakaikot na nang konti, sundan pa rin ang patakaran,'yun mga guidelines. Isuot pa rin natin ang face mask natin. Maghugas ng kamay. Magdala ng mga hand alcohol. At social distancing,” sabi niya.

Hiling naman niya kasabay ng pagsigla muli ng turismo sa bansa na mas marami pa sanang mga manggagawa sa sektor na ito ang bakunado na.

Samantala, nagbigay din ng payo si Clemente hinggil sa dolomite beach sa Maynila na dinadagsa ngayon ng mga tao.

“Palagay ko, ang kailangan nating gawin sa dolomite beach, kung talagang hindi maiwasan puntahan ng ating mga kababayan ay maglagay lang ng guidelines. Tulad n'yang maglalagay ng 15 minutes time-limit. Gusto lang natin malaman kung papaano gagawin yun. By batch ba gagawin yan? May 50 kang papasok, may magta-timer ng 15 minutes. Kasi isipin mo rin, may pila sa labas, gaano yung social distancing,” sabi niya.

Dinumog ng higit 100,000 katao ang Dolomite beach nitong Linggo sa kablla pa rin ng banta ng COVID-19.

"Naiintindihan naman natin na ang tao, kahit papaano, gusto rin maaliw nang konti. Kung yung dolomite beach kakaaliwan nila, baka pagbigyan natin. Pero dapat, may tamang guidelines na nakalatag para hindi naman maging superspreader event katulad nung nakita natin nung huling weekend,” sabi niya.

Sana rin aniya ay huwag munang payagan ang mga bata at hintayin munang mabakunahan din sila.

Matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa dolomite beach simula nang buksan ito sa publiko noong ika-16 ng Oktubre, nagdesisyon ang pamahalaan na ipagbawal na doon ang batang 11 anyos at pababa, isara ito tuwing Biyernes at mula Okt. 29 hanggang. Nob. 3.

- TeleRadyo 28 Oktubre 2021