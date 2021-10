Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sang-ayon ang transport group na Pasang Masda na dumaan sa refresher course ang mga driver na magrerenew ng kanilang mga lisensya.

“May pagbabago yearly ang ating mga batas trapiko, may international signages na nagbabago so 'yun ay parang refresher course lang. Kung bumagsak man sa written, to my recollection, ala naman problema hindi naman masususpend driver’s license mo, at least natuto ka,” sabi ni Obet Martin ng Pasang Masda.

Nauna nang inanunsiyo ng Land Transportation Office (LTO) na kailangang dumaan sa comprehensive driver’s education ang lahat ng mga bagong driver na kukuha ng bagong lisensiya.

Ayon kay Martin, tama lang na maghigpit para maiwasan ang aksidente at mabigyan ng kaalaman ang mga driver sa mga pagbabago sa batas trapiko sa pamamagitan ng comprehensive driver’s education na aniya ay libre naman.

Tutol din si Martin na bigyan ng 10-year license ang mga senior na driver. Aniya, dapat 5 taon lang ang driver's license ng seniors at dapat may medical test kada 2-3 taon katulad ng eye exam.

- TeleRadyo 28 Oktubre 2021