Mga beach sa Batangas, dinarayo na ng mga bakasyonista

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mabilis na dinayo ng mga sabik sa beach ang Nasugbu, Batangas ngayong tumatanggap na ito ng mga turista.

Sa Barangay Natipuan, may mga pami-pamilya na ang nagre-reunion. Pero sa lawak ng beach kakaunti pa rin ang mga tao at marami pa ang bakanteng cottage at paupahang bahay.

Naghihigpit pa rin ang lokal na pamahalaan ng Nasugbu sa mga pinapasok na turista. Kailangan ng pruweba na fully vaccinated o nakatanggap ng second dose dalawang linggo bago ang byahe.

Kailangan din ng negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test at rehistrado sa travel management system na S-Pass para sa monitoring.

Nagbabala naman ang LGU sa mga namemeke ng dokumento dahil gumagawa umano sila ng beripikasyon sa klinika o laboratoryo.

Ilang LGU na rin tulad ng Baguio City, Iloilo City, Negros Occidental, at Occidental Mindoro ang tumatanggap ng turista kahit walang COVID test basta fully vaccinated.

Umaasa naman ang Department of Tourism na muling makababawi ang sektor na pinadapa ng pandemya bago ang 2023.

- TeleRadyo 28 Oktubre 2021