MAYNILA - Mahigpit na nagpapatupad ng limitadong kapasidad ang La Loma Catholic Cemetery para sa mga taong nais na humabol sa huling araw ng pagbubukas ng mga sementeryo para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Ayon kay Editha Dabuit, deputy administrator ng sementeryo, ipinapatupad nila ang Oplan Kaluluwa 2021 na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Caloocan.

“Ang sementeryo ay bukas sa lahat mula alas-6 ng umaga hanggang alas-6 ng hapon, 30 percent capacity lang pinapapasok ng ating mga kapulisan, first come, first served basis at kailangan naka face mask, face shield at kailangang magdala ng sariling ballpen sa kanilang paglalog sa ating gate at i-maintain ang one meter physical distancing,” sabi in Dabuit.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Dabuit na bawal din magdala sa loob ng sementeryo ng mga lamesa, upuan, nakalalasing na inumin, gamit sa pagsusugal, matutulis at matatalim na bagay at armas.

“Ipinatutupad natin ang kautusan ng national government na 18 years old to 65 years old na lang po ang pinapayagang pumasok,” sabi niya.

Bukod sa mga pulis, may volunteers din mula sa Red Cross para sa kanilang first aid station.

Ipinagbabawal din ang pagtitinda sa loob ng sementeryo.

“Mula po bukas sarado na po ang sementeryo sa mga bisita, Oct. 29 hanggang Nov. 2 kaya ang ating mga kababayan sana wag nang mag try pumunta kasi hindi naman sila mapapapasok ng mga pulis na naka deploy sa gate ng sementeryo,” sabi niya.

- TeleRadyo 28 Oktubre 2021