ALAMIN: Mga plano, gagawin ng ‘mega’ task force vs corruption, ayon sa DOJ

MAYNILA — Nakapagpulong na ang mga matataas na opisyal ng Department of Justice (DOJ) para pag-usapan ang mga ahensyang dapat unahin sa imbestigasyon ng “mega” task force na binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa korapsyon, ayon sa tagapagsalita ng ahensya na si Emmeline Aglipay-Villar ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Villar, susubukan na rin nilang makipagpulong sa core group ng mega-task force na bumubuo rin sa task force PhlHealth, tulad ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC), National Bureau of Investigation, National Prosecution Service, Anti-Money Laundering Council, at Office of the Special Assistant to the President.

Layunin ng mega task force na mapababa ang rank ng Pilipinas sa Corruption Perception Index sa mga susunod na taon, aniya.

Plano din ng task force na tuldukan na ang kultura umano ng korapsyon sa mga ahensya ng gobyerno.

Teleradyo, October 28, 2020.