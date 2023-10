Watch more on iWantTFC

Inaasahan ng Commission on Elections na dadami pa ang posibleng ilegal na gawain habang papalapit ang halalan sa barangay at Sangguniang Kabataan. Nagsagawa naman ng nationwide Oplan Baklas sa bisperas ng pagtatapos ng campaign period. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Biyernes, 27 Oktubre 2023.