Tips para sa mga motorista, commuter sa Undas 2022

Ngayon pa lang ay may mga bumibiyahe na para maunahan at maiwasan ang bagyong Paeng at ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Biyernes at sa susunod na mga araw para sa long holiday at long weekend. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Martes, 27 Oktubre 2022.