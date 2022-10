Ilang mga taga-Abra, sa tent muna natutulog pagkatapos ng lindol

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Tatlong buwan pa lang matapos ang magnitude 7.0 na lindol na yumanig sa Abra, muling nakaranas ng matinding pagyanig ang mga residente.

Marami sa mga apektadong residente sa labas ng kanilang mga bahay nagpalipas ng gabi dahil sa matinding takot.

Residents set up temporary sleeping quarters outside their homes as a safety precaution against possible aftershocks in Lagayan, Abra on October 26, 2022. 6.4-magnitude earthquake hit the area the day prior and was felt in different parts of Luzon. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Ang kanilang ginagawa, nagse-set up ng mga tent at sa labas ng bahay na muna natutulog.

Sa panayam namin kay Abra Representative Menchie Bernos, karamihan umano sa mga napinsalang istruktura ay mga bahay.

Nitong Martes, nagbigay na ang pamahalaang panlalawigan, mga lokal na pamahalaan, at Department of Social Welfare and Development ng tulong sa pamamagitan ng food packs, tents at financial assistance pampaayos ng bahay sa mga apektadong residente.

Sa epicenter ng lindol sa bayan ng Lagayan, nagkabitak-bitak ang gusali ng Pulot National High School.

Natumba rin ang mga gamit sa mga classroom at opisina.

Mga crack at basag na salamin din ang iniwan ng lindol sa bagong tayong munisipyo ng Lagayan.

Nakatakda sanang lumipat dito ang mga empleyado sa Nobyembre, pero tila hindi muna ito matutuloy.

Isa rin sa mga napuruhang istraktura ang simbahan ng Iglesia Filipina Independiente sa La Paz.

Isa itong heritage stricture na itinayo noong 1895.

Pero dahil sa magkasunod na lindol, tuluyan nang bumagsak ang bahagi ng tore ng simbahan.

Nagkabitak-bitak din ang pader, kisame at pintuan nito.

Sa ngayon, inilipat na muna ang bell o kampana sa entrance ng compound.

Aminado si Rev. Father Christian Edward Padua na hindi magiging madali ang pagsasaayos ng simbahan, lalo kung ipi-preserveang mga orihinal nitong materyales.

Hindi rin niya masabi kung gaano kalaki ang pinsala sa simbahan dahil ang ganitong mga heritage structure aniya ay walang katumbas ang halaga.

Wala namang naitalang nasawi sa lindol, pero hindi bababa sa sampu

ang mga nasugatan.

--TeleRadyo, 27 October 2022