Apat na inmates na ngayo'y persons of interest sa Percy Lapid case ang dinala na sa National Bureau of Investigation mula sa Bureau of Corrections. Magsasanib-puwersa na rin ang NBI at pulis sa imbestigasyon sa pagpaslang ng brodkaster. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 27 Oktubre 2022.