MAYNILA - Mas maayos na ang ginawang sistema ng mga opisyal ng Holy Cross Cemetery sa Quezon City para sa pagpasok ng mga tao sa sementeryo.

Binibigyan nila ng stub o number ang mga pumapasok sa sementeryo kung saan nasa 60,000 ang pangkalahatang pinapayagang tao na makapasok sa loob pero hanggang sa Huwebes na lamang.

Hindi naman pinapayagang makapasok ang mga menor de edad, 17 years old and below at mahigit 65-years old.

Nitong Miyerkoles, may nagtalo pa sa entrance ng sementeryo nang pumasok ang mag-amang nakamotorsiklo. Angkas ng ama ang anak na special child.

Sa itsura, mukha umano itong menor de edad, ayon sa mga kawani ng Department of Public Order and Safety, pero giit ng ama na 27-years old na ang anak.

Kinalaunan ay pinapasok rin sila pero pinayuhan ng awtoridad ang lahat na magdala na lamang ng ID na magpapakita ng birthday o edad para hindi na mauwi pa sa pagtatalo sa entrance ng sementeryo.

Pinuntahan din ng news team ang Bagbag, Novaliches Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa lungsod.

Pero sa gate pa lang ng sementeryo may mga hinarang din dahil may kasamang mga bata.

Iniwan ang mga bata sa chapel sa labas habang nagpalitan na lamang ang mga magkakasama na pumasok sa sementeryo.

Iba-iba ang schedule ng mga sementeryo sa lungsod. Merong bukas ng alas-6 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi pero ang karamihan ay 8 a.m hanggang 5 p.m. lamang.

- TeleRadyo 27 Oktubre 2021