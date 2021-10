Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tatlong araw na lang bago ang deadline ng pagpaparehistro para makaboto sa eleksiyon sa susunod na taon.

Sa Sangandaan, Caloocan, mahigit 200 indibidwal ang nagpalipas ng gabi sa tapat ng isang mall para lang mauna sa registration ngayong Miyerkoles.

May tatlong distrito ang lungsod at sa bawat distrito ay may nakalaan na 250 slots para sa mga walk-in.

May 300 slots naman para sa mga may online appointment at unlimited slots naman para sa mga senior citizens, persons with disabilities, at buntis. Kailangan lamang nilang magpakita ng valid ID o pruweba na sila ay pasok sa mga nabanggit na kategorya.

Isa sa mga maagang pumila para magparehistro ay si “Jocelyn”. Ayon sa kanya, alas-7 ng gabi pa siya pumila para tiyak na makakuha ng slot. Ito ang panglimang beses niyang pumila para makapagparehistro.

Lagi aniyang nagugulo ang pila nila sa madaling araw kaya minabuti niyang ayusin ang sistema kaninang madaling araw. Siya na ang boluntaryong naglista ng mga taong maagang pumila para maiwasan na magkalituhan sa pila.

“Kaya namin ginagawa ito para hindi magulo, may mga bagong dating kasi sumisingit, kaya nagkaisa kami dito na magsama-sama kami at magpalista ng pangalan. Kung sino ang nauna, yun ang priority,” sabi ni Jocelyn.

Kahit nasa dulo ng pila, matiyang naghihintay naman si “Win” sakali mang magdagdag pa ng slots ang Comelec ngayong Miyerkoles araw.

"Maghihintay pa rin kami para makapagprehistro kasi naglaan na kamii ng oras para dito,” sabi niya.

- TeleRadyo 27 Oktubre 2021