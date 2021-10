Watch more on iWantTFC

MANILA – Higit 500 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Lubang, Occidental Mindoro, ayon sa alkalde nito.

“Ngayon po ay meron po tayong active case na 516 kasi nagtala po tayo kagabi ng 152 na new cases,” ayon kay Mayor Michael Orayani.

Sa TV Patrol Martes ng gabi, naiulat na may 364 na kaso ng COVID-19 sa lugar.

Ani Orayani, marami silang natunton na kaso ng COVID dahil sa pagsasagawa ng active community testing sa lugar.

“Ang COVID cases po namin nung October 19 ay nasa 40 lang. Pero dahil nga po nirekomenda ng ating mga doktor sa (rural health unit) na magkaroon po tayo ng mass testing, kaya po tayo ay humiling sa (Bases Conversion and Development Authority) at sa (Department of Health) na magkaroon ng mass testing dito sa aming bayan.”

“At kaya expected po namin na dadami ito sapagkat nagkaroon po tayo ng active community testing,” aniya.

Ayon kay Orayani, karamihan sa mga kaso ng COVID sa lugar ay mild lamang ang sintomas.

Sabi ni Orayani, hindi sila nakapagbakuna dahil nagkasakit at na-quarantine ang mga doktor at ibang healthworkers na naatasang magturok sa mga taga-Lubang.

Pero aniya, meron silang higit 14,700 na bakuna na maaari nilang gamitin.

Kararating lang ng 8,500 sa mga ito nitong linggo. Aniya, 4,500 sa mga ito ay AstraZeneca, habang 4,000 naman ay Sinovac.

Nasa 30 porsiyento na ng kanilang target population ang nababakunahan, ani Orayani.

“By December, pag na-administer namin itong 14,700 na ito, mahigit na 50 percent na po ang aming nabakunahan,” aniya.

Nanawagan si Orayani sa mga taga-Lubang na makiisa sa patuloy na active community testing sa kanilang lugar.

“Ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan dito sa Lubang, na samantalahin po natin 'yung pagkakataon na nand'yan po yung mga taga-DOH para sa aggressive community testing na ginagawa po natin sa ating bayan,” sabi niya.

“At wag po niyong masamain ang pagpunta d'yan ng taga-DOH pagkat yan po ay paraan natin para makita natin, malaman natin kung ano ang tunay na sitwasyon natin para madetect natin kung ilan talaga sa mga kababayan natin ang may mga positibo ng coronavirus.”

Umapela din siya sa mga taga-Lubang na iwasan muna ang mga pagtitipon.

“Hinihiling ko rin sa ating mga kababayan dito sa Lubang, na sana tigilan na muna natin yung mga gatherings, yung fiestahan, yung birthday, mga kasal, binyag, kahit anong klaseng handaan po. Itigil na po muna natin sapagkat tulungan na natin muna yung sarili natin at ating mga kababayan.”

“Para hindi na magkahawa-hawa,” aniya.

--TeleRadyo, 27 October 2021