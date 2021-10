Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang pagtatanong ng publiko hinggil sa pagbabakuna kontra COVID-19 lalo pa’t umaarangkada na ang programa nito para sa mga bata.

Kasado na ang second phase ng pagbabakuna sa mga indibidwal 12 hanggang 17 anyos na may health risks.

Sa segment na 'Vax Lang ‘To' ng 'On The Spot sa TeleRadyo', Miyerkoles ng umaga, nagbigay-linaw si Dr. Anna Ong-Lim, member ng Department of Health Technical Advisory Group, sa mga katanungang idinaan ng publiko sa naturang programa.

DAPAT BANG GAWING HINDI MANDATORY ANG PAGBABAKUNA SA MGA BATA:

“Siguro ang unang kailangang intindihin is that ang available lang naman na mga bakuna that have pediatric age authorizations ay yung para sa 12 to 17 years old. Hindi pa naman talaga mabibigyan ang below this age group. Today lang naglabas ng emergency use authorization for 5 to 11 years old ang Pfizer sa US, so very limited ang availability. Ang pwede nga lang, itong almost adolescent teenagers na ang binibigyan.”

PAREHAS LANG BA ANG ADVERSE EFFECT NG COVID SA BATA:

“With respect to adverse effects, karaniwan pa rin sa mga naitatala ay injection site pain, fever, swelling, minsan pananakit ng katawan. Yung mga nakikitang severe adverse event, karaniwan mga related sa allergies, at yung iba naman coincidental. Di natin masabing dala ng bakuna o nagkataon lang. Overall, mas marami pa rin pakinabang kaysa doon sa mga nagkakaroon ng issues. At yung na-o-observe na nagkakaroon ng ganung klaseng epekto, pansamantala lang naman.”

MIXED BRANDS NG COVID-19 TANGGAP BA SA BANSA:

“Ang ating information about mixed brands, nagsisimula pa lang. Wala pang actually magagandang pag-aaral na kapag nakatanggap ka ng brand ng A sa first dose at brand B sa second dose ay katumbas nung proteksiyon kung pareho ang brand na natanggap mo for both the first and second doses. Kung ang objective natin for certification is to make sure na protektado yung tumanggap ng bakuna, mahirap naman natin sabihin na magkatumbas ang proteksiyon na natanggap nung naka-mixed kay sa doon sa same dose. Sa ngayon, ang pinakasimpleng paraan para mabantayan natin ang levels ng protection ng lahat ng nakatanggap ng bakuna is to just stick to same dose rule for now, until we have more information.”

REGULAR EXERCISE MAKATUTULONG BA PARA MAITAAS ANG EFFICACY NG VACCINE:

“Ang regular exercise, makakatulong overall sa kalusugan. 'Pag malusog katawan natin, we expect all systems should be working better, compared to somebody who is not healthy. Kasama na siguro doon ang immune response.”

PWEDE NA BA MAGPABAKUNA NG COVID VACCINE SA PRIVATE CLINIC:

“For COVID vaccines, hindi pa po ito pinapayagang matanggap sa mga private clinics. The only venue kung saan ibinibigay ang COVID vaccines ay sa ating mga pilot hospitals - may private and public hospitals na kasali, at magkakaroon ng rollout ng Phase 3 itong darating na linggo. Wala pong private clinic sa ngayon na nagbibigay ng COVID vaccines.”

NAKAKATULONG BA ANG PNEUMONIA VACCINE SA COVID-19:

“Ang mga bakuna, sadya silang nagkakabisa doon lang sa sakit kung saan sila intended na lumaban. Ang COVID vaccine is intended to decrease the risk of severe disease and death for COVID. At ang pneumococcal vaccine ay panangga para sa pneumococcal disease, bacteria na nagiging cause ng pneumonia, blood stream infections at brain infections. Kung mas malusog ka, mas malaki ang chance mo makaiwas sa malubhang sakit na kahit ano. Therefore, the recommendation is kung ano yung dapat mong matanggap para sa iyong age group at health condition, dapat tinatanggap natin.”

PAGKAKAIBA NG COVID THIRD DOSE AT BOOSTER:

“Iba po ang ibig sabihin ng booster sa third dose. Sabihin na lang nating additional doses para sa pilig-piling grupo tulad ng mahihina ang immune system. Let me cite yung ginagawa muna sa US, kasi mas may merong silang recommendation sa ngayon. Ang kanilang current rule, above 65 years old, nagpapabigay na sila ng 3rd doses. Dito sa atin sa Pilipinas, ang direksiyon, mukhang ang makukuha nating consensus will also focus on seniors and immunocompromised. Pagka narinig natin booster, may element na optional. Pero kung sinabi ko sa 'yong third dose, kailangan palang tatlo para mabuo ang proteksiyon. Inaayos yan nang maige para mas maintindihan din kung ano yung purpose ng pagbibigay natin nung mga karagdagang doses na yan.”

PAANO MA-SECURE ANG LAHAT NG BATA NA MABAKUNAHAN KUNG ANG MGA MAGULANG 'DI PA BAKUNADO:

“You consider that as your responsibility na makakaiwas ng sakit ang iyong household kung ikaw na qualified na magpabakuna ay pupunta na sa vaccination center. Kung ikaw naman ang lumabas, nagtatrabaho, doing the household errands, sino ba mae-expose kung ‘di ikaw.