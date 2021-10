Watch more on iWantTFC

MANILA – Pabor ang mga drayber sa panukala ng Department of Transportation na palawigin sa 100 porsiyento o punuan ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan, ayon sa isang samahan nila.

Ayon sa pangulo ng Pasang Masda na si Obet Martin, isa ito sa mga napag-usapan sa isang pulong sa Committee of Transportation sa Kamara.

“Nagkaroon kami ng executive session last week sa House of Representatives sa committee ni Congressman Edgar Sarmiento, Committee on Transportation. Present during the executive session ay si Chairman (Martin) Delgra ng (Land Transportation Franchising and Regulatory Board), ASec. (Steve) Pastor ng DOTR, at ang mga taga-(Department of Energy) natin.”

Kasunod ito ng paghahain nila ng petisyon para sa dagdag-pasahe, ayon kay Martin.

“Nagsampa kasi kami ng fare, petition for fare increase at eto namang ang ating pamahalaan ay inaksyonan kaagad ‘to, wag mag-fare increase sabi ni Secretary Art Tugade at bibigyan kayo ng mga ayuda,” aniya.

Ani Martin, ikinatuwa nila ang P1 bilyon na fuel subsidy na ipamimigay ng gobyerno sa mga tsuper.

Pero aniya, napag-usapan din nila ang diskwento para sa mga tsuper na bumibili ng gasoline, at ang pagpapalawig ng kapasidad ng mga public transportation.

Kasalukuyang pinapayagang makabiyahe ang mga PUV hanggang sa 50 porsiyento ng kapasidad nito.

“Sa nasabing session ang DOE ay nangako at pinakiusapan namin na makapagtaas pa sila ng mga petroleum product (discount), mga big suppliers at small players, na taasan yung from 1 peso public transport discount, PUV discount to 3 pesos, nirequest namin yan Johnson.”

“At yan naman ay wino-workout na nila. Pangalawa, ito ngang cash subsidy. At ito ngang pangatlo, tinatawag nating 100 percent full capacity ng transportasyon.”

Kuwento ni Martin, ipinagpaliban muna nila ang kanilang hiling na dagdag-pasahe.

“Yung aming fare hike petition ay, ipinending namin, samantalang wino-workout nila yung aming mga demand. At kung yun ay magkakaroon ng katuparan, ay handa kaming i-recall ang aming petition, para makatulong din tayo sa ating sambayanang Pilipino.”

Ani Martin, napakataas na ng presyo ng petrolyo ngayon.

“Sapagkat sa taas ng presyo ng petrolyo ngayon nasa P52 na, first time Johnson in the history, 50 taon na ako sa transportasyon, ito na ang pinakamataas na presyo ng petroleum product na ginagamit natin kaya hindi ako mapakali.”

Pero iginiit naman ni Martin na hindi sila magluluwag sa mga health protocol na ipinatutupad sa mga pampublikong sasakyan.



Dagdag pa niya, marami pang drayber ang bakunado na kontra-COVID-19.

“Ang sinasabi ko nga, ang ating mga drayber bakunado nang lahat yan,” aniya.

“Ang ating mga pasaheros, kailangang ang isasakay nila ay naka-face shield at naka-face mask. Importante yan para naman yung ating mga kalusugan ng ating mga pasaheros, andyan pa rin.”

“Kaya kung magiging 100 percent ‘to, hindi namin iaalis yun. No face shield, no face mask, no ride. With face shield, with face mask, okay. Pwede namin isakay.”

--TeleRadyo, 27 October 2021