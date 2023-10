Mga kandidato sa BSKE binalaan sa paggamit ang 4Ps sa kampanya

Watch more on iWantTFC

Higit 700,000 pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ang mananatili sa program kahit nauna na silang nabilang sa mga non-poor beneficiaries o iyong mga kuwalipikado nang magtapos sa programa, ayon sa Department of Social Welfare and Development. Nagbabala rin ang ahensiya sa mga kumakandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan elections na huwag gamitin ang 4Ps bilang pangako sa kampanya. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Huwebes, 26 Oktubre 2023