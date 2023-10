Kaso ng Gentle Hands orphanage iniimbestigahan sa Senado

Watch more on iWantTFC

Magkakaibang kuwento ng mga bata ang narining sa pagdinig ng Senado kaugnay sa kaso ng Gentle Hands, Inc orphanage na ipinasara ng Department of Social Welfare and Development. Tiniyak naman ng DSWD na mas hihigpitan na nila ang pagbabantay sa mga bahay-ampunan. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 26 Oktubre 2023.