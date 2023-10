Watch more on iWantTFC

Magiging katuwang ng Department of the Interior and Local Government ang ABS-CBN sa programa nito kontra ilegal na droga matapos pirmahan ang isang kasunduan para mas mapalawak at mapaigting pa ang kampanya ng gobyerno rito. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Huwebes, 26 Oktubre 2023